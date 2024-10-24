شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب اليابان والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم السفير أوكا هيروشيى سفير اليابان بالقاهرة بديوان عام محافظة القاهرة فى زيارة وداع قبل سفره لانتهاء مهمته فى مصر كسفير لدولة اليابان.

وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء إلى أن علاقات الصداقة والأخوة بين الشعبين المصرى واليابانى ممتدة وعميقة ، لأنهما من الشعوب ذات التاريخ والحضارة .

وأضاف محافظ القاهرة أن العلاقات بين اليابان ومصر قديمة، واتسعت أفاقها عبر السنين لتشمل التبادل التجارى، والثقافى، وتدفق السائحين اليابانيين لزيارة الأماكن السياحية، كذلك التعاون فى مجال التعليم ونشر المدارس اليابانية ، والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) فى العديد من المجالات.

وأكد محافظ القاهرة أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب اليابان وهو ما يبدو جليًا فى اللقاءات والإتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين متمنيًا للسفير التوفيق فى مهامه الجديدة .

وأشار محافظ القاهرة إلى اتفاقية صداقة وتآخى بين القاهرة وطوكيو منذ 23 أكتوبر 1990حيث يجمع بين المدينتين الكثير من التشابه فهما من أكبر وأهم مدن العالم وكلتاهما من المدن التى تجمع بين التاريخ والحضارة العريقة وبين التقدم والتطور والمدنية الحديثة.

وأكد السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة أنه عاش بمصر وشاهد التطور الكبير والنمو العمرانى السريع فيها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى موجهًا الشكر لمحافظ القاهرة والأجهزة المعاونة له على التعاون المثمر طوال مدة عمله بالقاهرة.