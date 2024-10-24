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النائب العام يلتقي نظيره الروسي في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 10:31 م

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، مع أيجور فيكتوروفيتش كراسنوف النائب العام لدى الاتحاد الروسي، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

شمل اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، كما تناول اللقاء الحديث عن تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابتيْن، فضلًا عن مناقشة جدول أعمال التعاون الدولي وتبادل الخبرات بينهما، وعقد تدريبات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن.

النائب العام يلتقي نظيره الروسي (2)
النائب العام يلتقي نظيره الروسي 

 

النائب العام يلتقي نظيره الروسي
النائب العام يلتقي نظيره الروسي

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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