مش موجودة في العالم.. محمود سعد يعلق على هدم قبة مستولدة محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الطنيني:

استنكر الإعلامي محمود سعد، هدم قبة «نام شاذ قادين والدة الأمير محمد عبدالحليم باشا ابن محمد على ومستولدة محمد على باشا» بقرافة الإمام الشافعي، والتي شغلت الرأي العام على مدار الساعات الماضية.

وقال سعد في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هدم مقبرة أثرية مرفوض، لأنها لن تتكرر ولن تجد هذا الشغل العظيم في العالم كله، وأقل مقبرة يرجع تاريخها إلى مئات السنوات، إلا إذا كان هناك إمكانية لنقلها من مكانها.

وأضاف سعد: كان هناك كلام أيضا على مقبرة محمود سامي البارودي وهو ليس شاعر فقط وإنما أيضا ضابط عظيم وشارك احمد عرابي في ثورته، وكان رئيس الوزراء وعرابي وزير الحربية، وكانت قضيته الرئيسية أن يكون هناك جيش مصري وطني.

وواصل سعد: هذا شيء حزين ينضم لأشياء حزينة أخرى، مشيدا بمسلسل الراية البيضاء للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة الذي جسد مثل ما يحدث، قائلا: إذا كانت المقبرة ذات طابع معماري مميز لابد أن نحافظ عليها حتى لو لم تكن أثرا.