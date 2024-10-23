أحمد موسى يوجه رسالة لمتداولي صورة لاعبي الزمالك أثناء التحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة قوية إلى المواطنين خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، معبراً عن استيائه من تداول صور لاعبي نادي الزمالك خلال جلسات التحقيق بأبوظبي.

وقال موسى: "رسالتي لكل من يتداول صورة لاعبي الزمالك أثناء التحقيق (عيب)"، مشدداً على أن هذا التصرف يعتبر إساءة بحق اللاعبين.

وأكد موسى أن نادي الزمالك يحتاج حالياً إلى الدعم والمساندة لتجاوز الأزمة التي يمر بها، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً تستغل هذه الأزمة لهدم النادي.

وأضاف موسى أن الزمالك مؤسسة عريقة وكبيرة، وقال: "الجميع يرحل ويبقى الزمالك، ويجب على الجميع الوقوف إلى جانب النادي ودعمه في هذه الفترة الصعبة".