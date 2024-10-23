شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: كلمة الرئيس السيسي بقمة بريكس وضعت العالم أمام مسؤولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة البريكس، أنما تعكس أهمية فتح أفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء ومحاولة لفهم طبيعة التحديات الراهنة والتي يمر بها العالم من صراعات مسلحة وتهديد بيئي بسبب التغيرات المناخية ومحاولة لخلق مزيد من التعاون بين الدول الاعضاء بتفعيل سياسة التعامل بالعملات المحلية للدول الاعضاء، وهو ما يعد انفراجة لكثير من الأزمات الاقتصادية للدول الاعضاء في ظل نظام عالمي عجز عن التعامل بإنصاف مع الأزمات الراهنة.

وأكد "عيش" في تصريحات صحفية اليوم : كلمة الرئيس خلال القمة تؤكد من جديد أن موقف مصر الداعم للسلام لم ولن يتغير والقضية الفلسطينية لاتزال حاضرة بقوة في حديث السياسة المصرية ومحاولة خلق حلول لوقف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورسائل الرئيس كانت واضحة ومباشرة حول أهمية تعميق التعاون بين دول مجموعة "بريكس" ومصر والتي تمثل ميزان قوة في المنطقة وما تمتلكة من موارد وسوق عمل قادر علي خلق توازن اقتصادي لدول المنطقة خاصة مع موقعها الجغرافي الحيوي بفضل قناة السويس وكونها بوابة لقارة افريقيا، هذا الي جانب دورها الريادي في دعم التنمية المستدامة والسلام العالمي مشيرا إلى أن مشاركة مصر في قمة البريكس تعزز مكانتها الدولية وتؤكد التزامها بالمساهمة في إرساء نظام عالمي أكثر عدلاً واستدامة، بما يحقق السلام والاستقرار والتنمية للجميع.



واختتم مؤكدًا علي أهمية مشاركة مصر في هذا الحدث العالمي الذي يعد بمثابة ميلاد لنظام مالي عالمي جديد يكون اكثر انصافًا للدول النامية، مع تأكيد الرئيس السيسي على أهمية توفير التمويل الميسر للدول النامية، وخاصة في ظل تصاعد أزمات الديون وارتفاع تكلفة الاقتراض، وأهمية إصلاح النظام الدولي لضمان العدالة والإنصاف في التعامل مع القضايا الدولية، وذلك بعد أن أثبتت الأزمات المتعاقبة ضعف النظام الحالي في مواجهة التحديات العالمية يؤكد حرص مصر على إحداث توازن اقتصادي عالمي يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لافتاً إلى أهمية الدور الذي يلعبه "بنك التنمية الجديد" التابع لتجمع البريكس في دعم المشروعات التنموية، خاصة في مجالات النقل والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية، وهي قطاعات تشكل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الشاملة.



