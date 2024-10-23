وثّقا جريمتهما بالصوت والصورة.. سائقان يقتلان زميلهما بعد مشاجرة على المال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات بلاغ ورد إلى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة حول العثور على جثة سائق "توك توك" مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح طعنية متفرقة في جسده.

من خلال التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد مرتكبي الواقعة وهما سائقان "توك توك"، لأحدهما سجل جنائي. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهما. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بينهما وبين المجني عليه، حيث تطورت الخلافات إلى مشاجرة قام فيها المجني عليه بالاعتداء على أحدهما بالضرب وإصابته. وعندها قررا التخلص منه.

استقلا مركبة "توك توك" وانتظراه في مكان البلاغ، وعندما شاهداه، قام أحدهما بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته ووفاته. فيما قام المتهم الآخر بتوثيق الواقعة باستخدام هاتف محمول تم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.