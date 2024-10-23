ضبط شخص يدير مواقع قرصنة للأفلام والمسلسلات من منزله في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط شخص مقيم بمحافظة المنوفية، بعد تورطه في إدارة مواقع إلكترونية تبث محتوى مقرصن بشكل غير قانوني.

أكدت التحريات قيام المتهم بإنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية والسيرفرات التي يُبث من خلالها أفلام ومسلسلات مقرصنة، مستغلًا منزله كمقر لإدارة هذه الأنشطة دون الحصول على تصاريح من أصحاب حقوق الملكية الفكرية، مما يعد مخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف منزله وضبطه. وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين وحاسوب محمول (لاب توب)، وبعد فحص الأجهزة فنيًا، وُجدت أدلة تثبت نشاطه الإجرامي. كما تم العثور على بطاقات ائتمانية، وراوتر، ومبالغ مالية، وتحويلات مالية، وعقود ممتلكات من متحصلات نشاطه.

أقر المتهم بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية، مضيفًا أن المبالغ المالية وعقود الممتلكات من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وباشرت النيابة التحقيق.