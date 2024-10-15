شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى برئاسة الرئيس السيسى ومحمد بن سلمان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمطار القاهرة الدولى، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذى يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثانى مصر. حيث اصطحب الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

وفي هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

استقبل الرئيس السيسى، اليوم، بمطار القاهرة الدولى، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء

أجرى الزعيمان لقاءً ثنائياً، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووفدى البلدين

شدد الرئيس على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما فى ظل التهديدات التى تواجه المنطقة

أكد الرئيس أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التى تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامى

نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسى تحيات خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا الأهمية التى توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية

تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية

شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع فى قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمى وضرورة وقف التصعيد

شدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هى السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام

التنويه بأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب فى استمرار حالة الصراع بالمنطقة

طالب الزعيمان ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفى لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية

تباحث الزعيمان حول عدد من القضايا الإقليمية على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع فى السودان وليبيا وسوريا

شهد الزعيمان التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى برئاسة الرئيس وولى العهد السعودى، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين