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ولي العهد السعودى ينقل إلى الرئيس السيسى تحيات خادم الحرمين الشريفين

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 06:59 م

نقل الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية رئيس مجلس الوزراء، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر، حيث اصطحب الرئيس السيسي ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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