ضبط مدير شركة هارب من تنفيذ 100 حكم قضائي في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مدير شركة مطلوب لتنفيذ 100 حكم قضائي في منطقة بولاق الدكرور، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وبدأت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.

وتوصلت معلومات لرجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد بتردد مدير الشركة المذكور على شقة في بولاق الدكرور، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقبض عليه.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من الإطاحة بالمتهم، وعند مواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقر بصحتها. جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة متابعة التحقيقات.