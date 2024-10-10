الأمن يلاحق تجار الصنف.. ضبط 100 كيلو حشيش في الإسماعيلية والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:



نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، في رصد نشاط عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش في دائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليهما أثناء استقلالهما سيارتين في المنطقة، حيث ضُبط بحوزتهما 100 كيلوجرام من مخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 8 ملايين جنيه.



وفي عملية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بعد تقنين الإجراءات، من ضبط 3 عناصر إجرامية في دائرة قسم شرطة الوايلي، جميعهم من أصحاب السوابق، وبحوزتهم 15 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش.



كما تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط عنصرين إجراميين في دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، وبحوزتهما 20 كيلوجرامًا من الحشيش. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة في هذه العمليات بنحو 2.8 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.