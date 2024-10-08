شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد عرضا للقوات الجوية خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني فى محافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا للقوات الجوية.

ويشارك في تفتيش الحرب بالجيش الثاني الميداني، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقيادات القوات المسلحة.

واصطفت بعض الأسلحة والمعدات بالقوات المسلحة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المردعة بالجيش الثانى الميدانى.

وقال اللواء ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، إن من يقف خلف المعدات والأسلحة المصطفة الخاصة بالجيش، هم أبناء الشعب ومن كان قبلهم، ومن يأتي بعدهم هم أبناء الشعب، وهكذا جيل يسلم جيل، وحينما ينادي الوطن يلبي النداء الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم.

وأضاف قائد الجيش الثاني الميداني بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنَّ التاريخ سيظل شاهدا على أن ما تصدت له القوات المسلحة من مؤامرات حيكت عبر عشرات السنين، وما تزال للنيل من هذا الوطن يثبت أننا كنا وما زلنا خير أجناد الأرض.