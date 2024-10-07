وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا ينشط جهاز المناعة لإنتاج الأجسام مضادة للفيروس

قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الأنفلونزا الموسمية هام لكبار السن لكونة يحمي أصحاب المناعة الضعيفة من الإصابة بالمرض.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الأنفلونزا الموسمية لكبار السن عبارة عن حقنة تعطى بإبرة في الذراع لتنشيط الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه مع دخول موسم الشتاء تزيد الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وتزيد أهمية تناول تطعيم الأنفلونزا للحماية من المضاعفات.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الأطفال أقل من عمر تسع سنوات، ولم يسبق لهم التطعيم يجب عليهم تناول جرعتين من تطعيم الأنفلونزا ويجب أن يفصل بينهم مدة شهر، مؤكدة أن تطعيم الإنفلونزا بعد ذلك في أى مرحلة عمرية يجب أخذ جرعة واحدة فقط.

وأكدت أن جرعة تطعيم الإنفلونزا يتم الحصول عليها كاملة دون تقسيمها.