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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا ينشط جهاز المناعة لإنتاج الأجسام مضادة للفيروس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 07 أكتوبر 2024 10:29 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا عبارة عن حقنة تعطى بإبرة في الذراع وينشط الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض واللقاح يقلل من حدة وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا.
قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الأنفلونزا الموسمية هام لكبار السن لكونة يحمي أصحاب المناعة الضعيفة من الإصابة بالمرض.
وأضافت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الأنفلونزا الموسمية لكبار السن عبارة عن حقنة تعطى بإبرة في الذراع لتنشيط الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة.
وأوضحت وزارة الصحة، أن الأطفال أقل من عمر تسع سنوات، ولم يسبق لهم التطعيم يجب عليهم تناول جرعتين من تطعيم الأنفلونزا ويجب أن يفصل بينهم مدة شهر، مؤكدة أن تطعيم الإنفلونزا بعد ذلك في أى مرحلة عمرية يجب أخذ جرعة واحدة فقط.
وأكدت أن جرعة تطعيم الإنفلونزا يتم الحصول عليها كاملة دون تقسيمها.
لقاح الانفلونزا ينشط الجهاز المناعى
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