شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تحتفل بانتصار أكتوبر والطلاب يرفعون علم مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نظمت المدارس احتفالات فى الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، حيث حرصت مدرسة الحى الثانى الرسمية المتميزة للغات بأكتوبر بقيادة محمد سعد مدير المدرسة بتنظيم احتفال لتوعية الطلاب بهذا الحدث الكبير والمهم، فى إطار حرص المدارس على رفع الوعى وتنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب وتعريف التلاميذ بدور القوات المسلحة وأهمية الشهادة فى سبيل الدفاع عن الوطن، حيث رفع الطلاب علم مصر احتفالا بهذه المناسبة، حيث أكدت عزة على، منسق الحفل، على أن نصر أكتوبر، النقطة المضيئة فى تاريخ مصر حيث استطاعت استرداد الأرض.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه في إطار استعداد كل وزارات وقطاع فى الدولة للاحتفال بالذكرى الواحد وخمسون لنصر أكتوبر المجيد حيث تنتشر احتفالات وذكريات فى جميع المدن والقري والشوارع المصرية عزة وكرامة، بنصر أكتوبر العظيم، مشددة على التوجيه العام للأنشطة (مسرح - صحافة وإعلام تربوي - تربية إجتماعية - تربية رياضية - مكتبات بتنظيم فعاليات مختلفة طوال شهر أكتوبر 2024 بمناسبة نصر أكتوبر المجيد بكل مدارس المديرية في المراحل التعليمية ابتدائي - إعدادي - ثانوى " عام فني")، وتوثيق هذه الفعاليات (صور) - فيديوهات)، وموافاتنا بتقارير لهذه الفعاليات بشكل مستمر.



المدارس تحتفل بانتصار أكتوبر والطلاب يرفعون علم مصر



المدارس تحتفل بانتصار أكتوبر



احتفالات المدارس بانتصار أكتوبر