شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أبطال حرب أكتوبر: القوات المسلحة انتهجت أسلوبا علميا فى الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، فيلما وثائقيا بعنوان الطريق إلى النصر.. سنوات الحسم، من إنتاج قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال القبطان عمر عز الدين من أبطال القوات البحرية في حربي الاستنزاف وأكتوبر، إن القوات المسلحة انتهجت أسلوبا علميا في الإعداد لحرب أكتوبر المجيدة، مضيفا: "خريجو الجامعة أصبحوا على رأس الدبابات، وجرى رفع الروح المعنوية واهتمت القوات المسلحة بالعلم والثقافة والتعليم والتكنولوجيا الجديدة".

وأكد اللواء طيار أركان حرب حسن راشد من أبطال القوات الجوية في حربي الاستنزاف وأكتوبر: "خرّجت القوات الجوية 6 دفعات من 1967 حتى 1973، وهم طيارون جدد حصلوا على الخبرة من التكتيكات التي استنبطناها من الطلعات التي تكبدنا في بعضها خسائر، فعلمنا نقاط القوة والضعف، وكنا ننفذ تكتيكات طائرات متفوقة وطيارين ذوي عدد ساعات كثيرة بأسلحة جديدة ومتطورة".



