مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في قنا.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام بؤرة إجرامية تضم 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة، سبق اتهامهم في عدد من القضايا أبرزها: "قتل- سلاح- سرقة بالإكراه".

كما أكدت المعلومات أن المتهمين مطلوب ضبطهم والتنفيذ عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات: "قتل- سرقة بالإكراه" بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا، وأثناء استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وأسفر التعامل عن مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على 2,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش3 بنادق آلية و5 فرد محلى وعدد من الطلقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.