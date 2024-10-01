انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا في درجاتها بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجة على معظم أنحاء البلاد، إضافة إلى اضطراب بحركة الملاحة بالبحر المتوسط.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا.

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى والمحسوسة الثلاثاء على القاهرة الكبرى والأقاليم، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والمحسوسة 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والمحسوسة 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والمحسوسة 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والمحسوسة 32 والصغرى 20 درجة مئوية.