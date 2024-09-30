النيابة تستمع لأقوال مؤمن زكريا في واقعة "السحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تستمع نيابة جنوب القاهرة إلى أقوال لاعب الأهلي مؤمن زكريا، في واقعة العثور على أعمال سحر أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة ، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا ، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الأحد، القبض على المتهمين في واقعة تداول فيديو خاص بالعثور على أعمال سحر للاعب مؤمن زكريا.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها؛ كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تناقلته عدد من القنوات متضمنا عثور تربي على أعمال سحر أثناء زراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى -بدائرة قسم شرطة الخليفة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا ، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) و بمواجهته إعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (ابنه وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا ابنه".

تطور جديد بواقعة "سحر" مؤمن زكريا.. الأمن يلقي القبض على "التربي" وآخرين