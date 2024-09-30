عميد معهد القلب يحذر من تناول النسكافيه والمكملات الغذائية: تزيد من خطر الإصابة بالجلطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد عبدالهادي، عميد معهد القلب، على أهمية الاعتدال في تناول القهوة واختيار الأنواع الطبيعية منها، مثل القهوة التركية، محذرًا من مخاطر الإفراط في تناول القهوة المصنعة والفيتامينات والمكملات الغذائية.

خلال حواره ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" عبر فضائية "cbc"، أشار عبدالهادي، إلى أن القهوة على عكس الاعتقاد السائد، يُمكن أن تكون صديقة للقلب بشرط الاعتدال في تناولها.

وأوضح عميد معهد القلب، أن فنجان أو فنجانين من القهوة التركية يوميًا يمكن أن يكون له فوائد صحية عديدة، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب والشرايين من التلف.

ولكن حذر عبدالهادي من الإفراط في تناول القهوة التركية، مشيرًا إلى أن الكمية المثالية هي فنجان أو فنجانين يوميًا.

كذلك حذر من تناول القهوة المصنعة بأنواعها المختلفة، والتي تحتوي على مادة تسمى الهوموسيستين، والتي قد تسبب التهابات شديدة في الأوعية الدموية وتزيد من خطر الإصابة بالجلطات.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي، عميد معهد القلب، أن الجيل الحديث الذي يعتمد على القهوة سريعة الذوبان والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين معرض لخطر الإصابة بالجلطات في سن مبكرة، وذلك بسبب وجود هذه المادة الضارة.

ونصح بالعودة إلى الطبيعة وتناول الأطعمة الصحية والمشروبات الطبيعية بكميات معتدلة. كما حذر من الإفراط في تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية دون استشارة الطبيب، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى آثار جانبية ضارة.