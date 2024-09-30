تامر عبدالمنعم بعد رئاسة "الفنون الشعبية": لدي مشكلة نفسية بسبب سيرك مايو!!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

أعرب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عن دهشته من إقامة مسرح وسيرك جديد، في مدينة 15 مايو.

وقال عبدالمنعم في أول حوار صحفي له بعد توليه رئاسة البيت الفني، سيتم نشره كاملا في وقت لاحق: لا أعرف سر اختيار هذا المكان تحديداً لإقامة السيرك والمسرح، إذا كانت الدولة تذهب إلى المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين وزايد والتجمع، ولذا فإن لدي مشكلة نفسية بسبب هذا الموقع.

وتساءل: هل كان الاختيار صحيحًا منذ سنوات مضت؟ وهل من المنطقي إنفاق كل هذه الملايين على هذا الموقع؟ وما سر التأخير في إنشاء المسرح منذ سنوات طويلة وإلى الآن؟

وأضاف عبدالمنعم: كل هذه الأسئلة وغيرها تجعل من إنشاء سيرك في مدينة مايو علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي.