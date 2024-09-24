شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السياحة والفنادق تدشن حملة قومية للعلاج بالمنشآت الفندقية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، أول حملة طبية لعلاج العاملين بالقطاع السياحى، ويستفيد منها أقرانهم فى المنشآت الخدمية والاقتصادية الأخرى.

وأوضحت النقابة، أن الحملة هى الأولى على مستوى النقابات العمالية، بدأت أمس الأثنين بمقر اتحاد نقابات عمال مصر، برئاسة محسن أش الله رئيس النقابة العامة، والمشرف على سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجى، وبحضور هشام المهيرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام والمشرف على نشاط المرأة العاملة والطفل، وولاء التمامى سكرتير الهجرة ورعاية العاملين المصريين بالخارج.

وقام فريق العمل الذى يضم نخبة من الاخصائيين فى علاج الطب الوقائى والباطنية بالكشف على العاملين وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة وصرف العلاج المجانى لجميع الحالات طوال اليوم.

وأشار محسن أش الله، إلى أن الحملة سيتم تنفيذها تباعا بالمناطق السياحية والمحافظات، لافتا إلى أن النقابة انتهت من إبرام اتفاقية مع مستشفى بالإسكندرية تقضى بعلاج العاملين وأسرهم بالمنشآت الفندقية والسياحية بنظام الدفع النقدى المخفض تشمل خدمات الطوارئ والعيادات والعمليات الجراحية والزيارات المنزلية للمرضى وتخصيص 3 أجنحة لهم.

وتنص الاتفاقية على تحمل المستشفى نسبة 50% لخدمات الأقسام الخارجية و30% للأقسام الداخلية والطوارئ والمعامل والاشاعات، وتقدم تلك الخدمات لفئة العاملين بالسياحة تقديرا لجهودهم حيث أنهم يمثلون أحد أهم المصادر الاقتصادية الهامة لموارد الدولة.