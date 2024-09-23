تغيير مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة التنمية المحلية اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل يوم الخميس المقبل الموافق 26 سبتمبر 2024 في تغيير مواعيد فتح وغلق المحلات.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن تغيير المواعيد يأتي تطبيقًا لقرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 بشأن المواعيد الصيفية والشتوية لفتح وغلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات.

وأضاف "قاسم"، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أنه سيتم تطبيق المواعيد الشتوية بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري.

وشدد متحدث وزارة التنمية المحلية، على أن سيتم متابعة الالتزام بالمواعيد الجديدة على مستوى المحافظات بشكل يومي من قبل أجهزة المحليات المختلفة.

ووفقًا لهذا القرار، تُفتح المحلات والمولات التجارية (باستثناء المطاعم والكافيهات) يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مع تمديد الإغلاق إلى الساعة الحادية عشرة مساءً أيام الخميس والجمعة وأثناء الإجازات الرسمية.

أما بالنسبة للمطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك تلك الموجودة داخل المولات، فتفتح من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق عند منتصف الليل، مع تمديد العمل حتى الساعة الواحدة صباحًا في عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية، مع استمرار خدمات "التيك أواي" والتوصيل المنزلي على مدار الساعة.

كما ينظم القرار مواعيد الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية، حيث تفتح يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق عند الساعة السادسة مساءً، باستثناء الورش التي تقع على الطرق أو تلك التي تقدم خدمات طارئة للمواطنين والتي تُحدد لها مواعيد خاصة من قبل الوزير.

ويمكن تعديل هذه المواعيد إذا دعت الحاجة بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على توصية من المحافظ المختص.

وتُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، بالإضافة إلى الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.