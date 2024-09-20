في قضية التحرش بخديجة خالد.. النيابة تحقق مع صلاح التيجاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

بدأت جهات التحقيق في الجيزة التحقيق مع أطراف أزمة الشيخ صلاح الدين التيجاني بعدما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حول اتهام فتاة له بالتحرش بها.

ويعرض الشيخ صلاح التيجاني والفتاة تدعى خديجة خالد صاحبة البوست المنشور ووالدها على النيابة صباح اليوم الجمعة لمواجهة كل منهما بالاتهام المنسوب اليه.

ووجهت الفتاة خديجة للشيخ صلاح التيجاني اتهاما بالتحرش بينما حرر التيجاني محضرا ضد الفتاة يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير.

وألقت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الجيزة القبض على الشيخ صلاح التيجاني عقب اتهام فتاة له بالتحرش بها وجارٍ عرضه على النيابة العامة والتحقيق معه.

وأوضح مصدر أنه في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.

بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها واتهامها بالتشهير والإساءة لسمعته.

وقد تبين أن المذكور غير منتمي للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسؤول الطريقة خلال بيانه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار عرض الطرفين على النيابة العامة.