رواتب مجزية وتأمينات.. 3744 فرصة عمل متاحة الآن بـ13 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الجمعة، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وقالت"العمل"، في بيان لها، الجمعة، إنها تلقت طلبات من 82 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 3744 وظائف مٌتوفرة الأن في عددِ من التخصصات منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وأوضحت "العمل"، أن التقديم على هذه فرص العمل الجديدة يكون خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وجاءت فرص العمل الجديدة في 13 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والبحيرة، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، والسويس، والفيوم، ودمياط، وبورسعيد، والمنيا.

وجاءت فرص العمل في التخصصات التالية، أخصائي تسويق، ومسؤول ائتمان، ومحاسبين، ومسؤول شؤون إدارية، وأخصائي HS5، ومدير مالي، ومدير تسويق عقاري، ومدرسين علوم ورياضيات، ورسام هندسي ميكانيكي، ومشرف حركة، وأخصائي نظم معلومات، ومشرف موقع، ومشرف عام، وصيدلي، ومساعد صيدلي، وبائعين، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، وأخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وسائقين (رخصة أولى وثانية وثالثة)، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين في جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وضمت نشرة التوظيف، مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية.