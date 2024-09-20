ضبط متهم يدير شبكة خدمات إنترنت غير مرخصة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط أحد الأشخاص المقيم بدائرة مركز شرطة القوصة بأسيوط، بتهمة إنشاء وإدارة منظومة خدمات الإنترنت بدون ترخيص.

وتبين أن المتهم كان يروج لخدماته عبر الإنترنت، مطالبًا المواطنين بمبالغ مالية مقابل تلك الخدمات، مستخدمًا محل سكنه كمركز لممارسة نشاطه الإجرامي.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهدافه وضبطه، حيث عُثر بحوزته على أجهزة ومعدات مخصصة لتشغيل المنظومة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب المخالفات بهدف تحقيق ربح مالي غير مشروع.