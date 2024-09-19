مكافحة المخدرات تضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 8 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات أمن القاهرة والإسكندرية والمنيا وشمال سيناء، جهودها الكبيرة في مكافحة جرائم المخدرات. وأسفرت الحملات الأمنية الأخيرة عن ضبط سبعة عناصر إجرامية مع مواد مخدرة متعددة.

في مديرية أمن القاهرة، تم القبض على عنصرين إجراميين معروفين، حيث ضُبط بحوزتهما 15 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

وفي مديرية أمن الإسكندرية، تمكنت قوات الأمن من القبض على ثلاثة عناصر إجرامية، وضُبط بحوزتهم 48 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنيا من ضبط عنصر إجرامي في دائرة مركز شرطة أبو قرقاص، ومعه 15 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى طبنجة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات وميزان حساس.

وفي مديرية أمن شمال سيناء، ضبطت الأجهزة الأمنية عنصرًا إجراميًا معروفًا في دائرة قسم شرطة أول العريش، حيث عُثر بحوزته على 24.1 كيلو جرامًا من مخدر وبذور القنب "هيدرو" وسلاح أبيض. كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عناصر إجرامية في دائرة قسم شرطة ثالث العريش، بحوزتهم خمسة كيلو جرامات من مخدر الهيروين، ومشغولات ذهبية، وسلاح أبيض.

تُقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 8.29 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة الجرائم بكل أشكالها، خاصة تلك المتعلقة بالاتجار بالمواد المخدرة، وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فيها.