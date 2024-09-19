زحام مروري في القاهرة والجيزة.. تعرف على الطرق البديلة لتجنب التكدسات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، تكدسات مرورية بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم. تواجد رجال المرور بشكل مكثف لتنظيم الحركة المرورية وتخفيف الاختناقات.

ظهرت كثافات مرورية على طريق الأوتوستراد في الاتجاه من حسن مأمون إلى مكرم عبيد، وكذلك على كورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري. كما شهد طريق صلاح سالم زحامًا متقطعًا خصوصًا في منطقة نفق العروبة باتجاه المطار.

وفي كوبري أكتوبر، رُصدت كثافات في الاتجاه القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت مداخل مدينة نصر كثافات متوسطة من بداية طريق المنصة حتى عباس العقاد، وامتدت إلى محور التجمع الخامس.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت بعض الكثافات على كوبري الحدائق للقادم من الزاوية متجهًا للفنجري، وأيضًا على كوبري المطرية للقادم من الكابلات باتجاه مناطق مصر الجديدة، حيث يُفضل استخدام كوبري سراي القبة كبديل. كذلك، ظهرت كثافات أعلى كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون باتجاه وسط المدينة، ويفضل استخدام شارع الملك الصالح أو قصر العيني.

تم رصد بطء في حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي إلى البساتين، ومن المريوطية إلى المنيب، وكذلك في الاتجاه من الوراق نحو الطريق الزراعي.

وفي الجيزة، تسير الحركة المرورية بشكل جيد باستثناء منطقة مترو الجامعة، حيث يُنصح بسلوك شارعي الجامعة أو مراد كبدائل. كما يفضل استخدام محور روض الفرج بدلًا من محور 26 يوليو، الذي شهد كثافات للقادم من أكتوبر والشيخ زايد باتجاه ميدان لبنان.

أما شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، فقد شهد ارتفاعًا في الكثافات للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي. وفي منزل محور صفط، يُنصح باستخدام محور أحمد عرابي كبديل.

تشهد بعض المناطق الأخرى، مثل كوبري عباس وكوبري الجامعة والجيزة المعدني، كثافات متحركة. وظهرت أيضًا تباطؤات في حركة السيارات أعلى الطريق الدائري في نزلة شارع البحر الأعظم باتجاه الدقي، وكذلك في دائري المريوطية للمتجه من الطريق الصحراوي نحو الجيزة.

تواصل غرفة عمليات المرور متابعة حركة السيارات على المحاور الرئيسية باستخدام كاميرات المراقبة للتعامل مع أي ازدحام مروري أو حوادث، مع نشر الأوناش لرفع أي أعطال تعيق الحركة.