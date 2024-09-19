وزير الكهرباء يتفقد مدينة العلوم النووية بأنشاص في زيارة ميدانية لمتابعة المشروعات البحثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية إلى مدينة العلوم النووية في منطقة أنشاص بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل وتفقد دور المدينة في دعم الأبحاث العلمية والتطبيقات التقنية المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، وعدد من قيادات الهيئة والخبراء المتخصصين.

وأوضح عصمت أن هيئة الطاقة الذرية ومدينة العلوم النووية بأنشاص تسهمان بشكل فعال في دعم مختلف المجالات البحثية والعلمية والاقتصادية، مع التركيز على البرامج القومية، مثل البرنامج النووي المصري السلمي.

وأكد أن المدينة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة مجالات، منها إنتاج النظائر المشعة التي تُستخدم في تشخيص وعلاج الأورام، والتخلص الآمن من النفايات المشعة، وتحلية المياه، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى حفظ المنتجات الغذائية ومقاومة الظروف المناخية الصعبة.

وأشار الوزير إلى أن المدينة تمثل مركزًا بحثيًا متقدمًا يسهم في تطوير وتوطين التكنولوجيا، بما في ذلك إنتاج الخلايا الشمسية محليًا، وهو ما يُعد جزءًا من استراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة. كما أوضح أن مدينة العلوم النووية بأنشاص تضم منشآت بحثية متطورة مثل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بقدرة 22 ميجاوات، والذي يشمل أيضًا مصنع إنتاج النظائر المشعة ومصنع إنتاج الوقود النووي، ما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة النووية للاستخدامات السلمية.

وتفقد عصمت مجموعة من المنشآت البحثية داخل المدينة، ومنها وحدة إنتاج النظائر المشعة ومحطة معالجة النفايات المشعة السائلة، بالإضافة إلى المعامل البحثية المتخصصة التي تدخل ضمن مركزي البحوث الذرية والمعامل الحارة.

كما استمع إلى شرح من العلماء حول تشغيل المفاعل ومدى الالتزام بالمعايير الدولية، مشيرين إلى التعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلال جولته، ناقش الوزير مع العلماء والخبراء استراتيجية العمل في المشروعات البحثية الحالية، وأكد أن هيئة الطاقة الذرية تعمل بشكل وثيق مع الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية في مجال تأهيل الكوادر البشرية، وتطوير الأبحاث التطبيقية المتعلقة بالطاقة النووية والزراعية.

ولفت إلى النجاح في إنتاج طفرات زراعية ذات قدرة وراثية محسنة، ما يسهم في مقاومة المحاصيل للأمراض وزيادة الإنتاجية بنسبة 33% عن الأصناف التقليدية، مؤكدًا على الأمان الغذائي لتلك الطفرات.

كما شدد عصمت على أن مدينة العلوم النووية بأنشاص تعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر، سواء في المجالات الطبية، الزراعية، أو الصناعية.

وأشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا النووية في تحلية المياه، ما يدعم تحسين البنية التحتية في البلاد. وناقش الوزير مع الخبراء القائمين على العمل خطط التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، وما يتطلبه ذلك من تأهيل مستمر للكوادر العلمية.

وفي ختام زيارته، أكد الوزير أن الهيئة تمثل منصة علمية وبحثية بارزة تُعزز مكانة مصر في المحافل الدولية بمجال الطاقة الذرية، خاصة مع الاهتمام بتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة وتوطين صناعاتها.

وأشاد بالجهود المبذولة لضمان تلبية الاحتياجات الوطنية من الطاقة النووية والمساهمة في دعم الاقتصاد القومي.