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الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقرر خفض سعر الفائدة بنسبة 0.5%

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:05 م

قرر الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس لتهبط من مستوى 5.5% إلى 5.00%.

وشهدت السنوات الأربعة الأخيرة رفعاً متتاليا لأسعار الفائدة على الدولار فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2% الذى يسعى إليه البنك.

وتعزز خطوة خفض الفائدة على الدولار من مكاسب الذهب حيث ارتفع مؤخراً إلى مستوى 2600 دولار للأوقية - وزنها 31.1 جرام - وسط توقعات بمستوى 3000 دولار للأوقية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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