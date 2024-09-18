«مصر العليا» للكهرباء تبدأ تفعيل برنامج السرقات الموحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح

قامت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بقيادة المهندس احمد صدقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمحاسب اسامة عباس المستشار التجاري للشركة بتعميم العمل بجميع أقسام شرطة الكهرباء في نطاق الشركة بالعمل بالبرنامج فعليا.

وتابع كلا من المحاسبين احمد شحتو عملية التفعيل بنطاق اسوان وحسام محمد البنواني بتفعيل بنطاق محافظتي الاقصر وسوهاج و المحاسب مايكل شؤول بالتفعيل بنطاق قنا.

وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي ضرورة التكاتف من أجل مصلحه الشركة، مشيرا إلى أنه سيتم تحرير جميع المحاضر طبقا للأحمال الفعلية منوها إلى أنه في حالة عدم الالتزام سيتم أخذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد المتسبب في ذلك.