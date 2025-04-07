مستثمر ملياردير: لن أتفاجأ إذا أجّل ترامب فرض الرسوم الجمركية

تام شمس - الاثنين 7 أبريل 2025 11:37 صباحاً - يرى المستثمر الملياردير المؤيد للعملات الرقمية، بيل آكمان، أنّ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد يُعلّق تنفيذ الرسوم الجمركية المقترحة، والتي من المقرّر سريانها في 7 أبريل.

وكتب آكمان، مؤسس شركة "Pershing Square Capital Management"، في منشور على منصة "X" بتاريخ 5 أبريل:

"من المنطقي افتراض أن هاتف الرئيس ترامب لم يتوقف عن الرنين. وفي الواقع، فإنّ الوقت غير كافٍ أمامه لعقد صفقات قبل دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ".

آكمان: قد يعلن ترامب تأجيل الرسوم لعقد مزيد من الصفقات

وأضاف آكمان: "لن أتفاجأ إذا استيقظنا يوم الإثنين على إعلان من الرئيس يفيد بتأجيل تطبيق الرسوم الجمركية لإتاحة المجال أمامه لعقد صفقات جديدة".

كان ترامب قد وقّع، في 2 أبريل، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات من كافة الدول، والذي دخل حيّز التنفيذ في 5 أبريل. ومن المقرّر أن يبدأ تطبيق رسوم انتقامية أكثر حدة على الدول التي تسجّل معها الولايات المتحدة أكبر العجوزات التجارية في 9 أبريل.

وقد سبق لآكمان — الذي صرّح عقب انهيار FTX في نوفمبر 2022 أنّ "العملات الرقمية باقية" — أن أعرب عن تأييده لتلك الرسوم، واصفًا النظام الجمركي الحالي بأنه "غير عادل" وأضرّ بالعمال الأمريكيين والاقتصاد "على مدار عقود".

وعقب إعلان ترامب في 2 أبريل، تكبّد سوق الأسهم الأمريكي خلال جلسة 4 أبريل خسائر فاقت القيمة الإجمالية الحالية لسوق العملات الرقمية. وقد لفت ذلك الانتباه إلى صمود سوق الكريبتو، سواء من قبل أنصاره أو منتقديه.

وكانت شخصيات بارزة في قطاع العملات الرقمية، مثل المؤسس المشارك لـ"BitMEX" آرثر هايز والمؤسس المشارك لـ"Gemini" كاميرون وينكليفوس، قد أبدت دعمها لسياسات ترامب الجمركية مؤخرًا.

واعتبر آكمان أنّ تأجيل التنفيذ سيكون قرارًا منطقيًا من ترامب، ليس فقط لإتاحة الوقت لعقد صفقات محتملة، بل أيضًا لإعطاء الشركات، على اختلاف أحجامها، فرصة للاستعداد للتغييرات. وأضاف:

"يكمُن الخطر في عدم التأجيل بانتشار حالة عدم اليقين، مما قد يدفع الاقتصاد إلى ركود، وربما إلى ركود حاد".

وختم آكمان بالقول إنّ يوم 7 أبريل سيكون "أحد أكثر الأيام إثارة في تاريخ الاقتصاد الأمريكي".