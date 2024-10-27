سولانا وترون تخالفان النسق الأسبوعي لسوق الكريبتو وسعر البيتكوين يتذبذب حول مستوى 67 ألف دولار

شهد سوق العملات الرقمية تقلبات ملحوظة هذا الأسبوع، حيث اختتم سعر البيتكوين الأسبوع بخسائر طفيفة بينما برزت عملة سولانا وترون بأداء إيجابي رغم الاتجاه الهبوطي بشكل عام.

تذبذب سعر البيتكوين حول مستوى 67,000 دولار:

بدأ سعر البيتكوين الأسبوع بمكاسب قوية، حيث لامست العملة مستوى 69,500 دولار يوم الاثنين، مسجلة أعلى سعر لها منذ يوليو.

لكن سرعان ما انعكست الحركة الصعودية لتشهد انخفاضات متتالية حتى وصلت إلى 65,000 دولار يوم الأربعاء.

وقد تعافى سعر البيتكوين قليلا مع تدخل المشترين، ليستقر السعر حاليا فوق 67,000 دولار، مما يعكس تراجع أسبوعي بنسبة 1.6% وانخفاض في القيمة السوقية إلى 1.325 تريليون دولار.

على الرغم من ذلك، ارتفعت هيمنة البيتكوين السوقية إلى 55.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021.

بينما سجلت معظم العملات الرقمية البديلة الرئيسية خسائر، تميزت كل من عملة سولانا وترون بأداء استثنائي.

ارتفعت سولانا بنسبة 8.5% لتتجاوز 170 دولار، بينما حققت ترون مكاسب بنسبة 6% لتستقر فوق 0.166 دولار.

في المقابل، سجلت عملة الايثيريوم وعملة تون وأفالانش خسائر ملحوظة تتراوح بين 6% و8.5%، إلى جانب انخفاضات حادة للعملات الأخرى مثل بولكادوت وNEAR وSUI بنسب تصل إلى 15%.

على الرغم من الأداء القوي لبعض العملات الرقمية، فقد شهد السوق بشكل عام انخفاض في قيمته بأكثر من 60 مليار دولار، ليصل إلى أقل من 2.390 تريليون دولار، مما يعكس التأثير السلبي للضغوط السوقية المستمرة.

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