المستثمرون الأفراد في البيتكوين مازالو غير متفاعلين بعد: إليكم ما يعنيه ذلك وفقا لـ “CryptoQuant”؟

أظهر تقرير “CryptoQuant” أن المستثمرين الأفراد أو ما يعرفون أيضا بمستثمري التجزئة في البيتكوين ينمون بوتيرة بطيئة مقارنة بالمستثمرين الكبار، على الرغم من عودة بعضهم للسوق مع ارتفاع البيتكوين إلى مستوى 70,000 دولار.

حيازات الأفراد تنمو ببطئ:

ارتفعت حيازات مستثمري التجزئة بواقع 1000 بيتكوين فقط خلال الشهر الماضي، و18,000 بيتكوين منذ أدنى مستوياتها في يوليو 2023، ليصل إجمالي حيازاتهم إلى 1.753 مليون بيتكوين، وهو أقل قليلا من الرقم القياسي لعام 2023.

بالمقارنة، أضافت الكيانات الكبرى 173,000 بيتكوين منذ بداية العام، في حين لم يضف مستثمرو التجزئة سوى 30,000 بيتكوين خلال نفس الفترة.

كما يشير التقرير إلى انخفاض نشاط تحويلات المستثمرون الأفراد للبيتكوين إلى منصات التداول من 2700 بيتكوين في النصف الأول من 2023 إلى 1400 بيتكوين في 2024، مما يعكس قلة عمليات البيع والشراء.

بلغ حجم التحويلات اليومية لأدنى مستوى له منذ 2020، حيث وصل إلى 326 مليون دولار في سبتمبر.

أفادت “CryptoQuant” أن الانخفاض في نشاط مستثمري التجزئة قد يكون إشارة إيجابية تاريخية، حيث يسبق عادة ارتفاع الأسعار.

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