بعد انتشار خبر إمكانية الاستثمار في البيتكوين: مجلس إدارة مايكروسوفت يرد لا للبيتكوين؟

من المتوقع أن يجذب اجتماع مساهمي مايكروسوفت المقبل في 10 ديسمبر اهتمام كبير بسبب اقتراح لاستثمار الشركة في البيتكوين كوسيلة للتحوط ضد التضخم.

ومع ذلك، أوصى مجلس الإدارة بالتصويت ضد هذا الاقتراح، مشيرا إلى أن مايكروسوفت قامت بالفعل بتقييم شامل لهذا الخيار، وتواصل مراقبة تطورات سوق العملات المشفرة لتوجيه قراراتها مستقبلا.

خلفية الاقتراح:

الاقتراح قدّمه المركز الوطني لبحوث السياسات العامة في شركة مايكروسوفت، واستند إلى نجاح “MicroStrategy” في تبني البيتكوين، والتي تفوقت على أسهم مايكروسوفت بنسبة تفوق 300% خلال العام الماضي، رغم حجم عملياتها الأصغر.

وأكد المقترح على تزايد الاهتمام المؤسساتي بالبيتكوين وظهور صناديق استثمارية خاصة به، مشيرا إلى إمكانية استخدام البيتكوين كتحوط ضد التضخم وتدني عوائد السندات.

إذ وللعلم تزايدت حيازات الشركات الكبرى من البيتكوين، مع دخول لاعبين كبار مثل “بلاك روك”، و”غراي سكيل”، و”ميكروستراتيجي”، بالإضافة إلى شركة “تسلا” التي تعتبر الآن رابع أكبر شركة مدرجة في الولايات المتحدة تحتفظ بالبيتكوين.

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