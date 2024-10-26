منصة "Flare" تقدم أداة بلوكشين مهمة للمطورين لتسريع نشر العقد على "Google Cloud"

أطلقت شركة “Flare” المتخصصة في حلول البلوكشين للبيانات، أداة تسمى “Blockchain Machine” على Google” Cloud Marketplace”، مما يسهل نشر وإدارة العقد لتطبيقات dApp.

يهدف هذا الحل الجديد إلى تسريع عمليات نشر العقد وتقليل التكاليف للمطورين، مع دعم أكثر من 20 شبكة بلوكشين، بما فيها البيتكوين والايثيريوم وشبكات “Flare” الرئيسية والاختبارية، مع خطط لتوسيع نطاق الدعم.

بفضل هذا التكامل، يمكن للمطورين تشغيل وإدارة عقدة لتطبيقاتهم اللامركزية بسهولة عبر “Google Cloud Marketplace”، مع القدرة على نشر التحديثات بنقرة واحدة، مما يوفر الوقت والموارد المطلوبة عادة لنشر ومزامنة العقد.

يوضح “جوش إدواردز”، نائب رئيس الهندسة في “Flare”، أن هذه الشراكة مع “Google Cloud” تتيح تبسيط عملية دمج البيانات الضرورية للتطبيقات المالية، مما يعزز الابتكار في الويب 3 ويتيح للشركات تشغيل العقد دون الحاجة لبنية تحتية مستقلة.

كما أشاد “داي فو”، مدير تنفيذي في شركة “Google Cloud”، بهذا التكامل باعتباره خطوة مهمة لتطوير حلول الويب 3، مما يمنح المستخدمين طريقة سريعة وآمنة لنشر وإدارة البلوكشين عبر البنية التحتية العالمية الموثوقة لـ “Google Cloud”.

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