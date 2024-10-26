تراجع سوق الكريبتو بعد انخفاض سعر البيتكوين دون مستوى 68 ألف دولار

شهد سوق العملات الرقمية تراجع حاد، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى مستوى 65,500 دولار، ما تسبب في خسائر واسعة للعملات الرقمية البديلة وتراجع إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية بنحو 70 مليار دولار في يوم واحد.

في وقت نشر هذه المقالة تعافى سعر البيتكوين وعاد لمستوى 67 ألف دولار، هذا المستوى يرى فيه العديد من المحللين أنه دعم مهم وحاسم لحركة سعر البيتكوين الصعودية.

بدأ سعر البيتكوين الأسبوع بارتفاع ملموس، إذ سجلت العملة 69,500 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو، قبل أن تواجه العملة مقاومة قوية وتعود إلى مستوى 67,000 دولار.

ومع تزايد ضغوط البيع، انخفض سعر البيتكوين يوم الأربعاء إلى 65,000 دولار، لكنها استعادت قوتها ووصلت مجددا إلى 69,000 دولار بحلول نهاية الأسبوع.

ومع نشر وول ستريت جورنال تقرير حول تحقيق أمريكي مزعوم ضد شركة التيثر، شهدت الأسواق اضطراب واسع.

وبالرغم من نفي شركة التيثر لهذه المزاعم، تأثر سعر البيتكوين، وانخفض بمقدار 3000 دولار خلال دقائق.

واستقرت العملة لاحقا عند 67,000 دولار، لكن هذا التقلب أدى إلى تصفية أكثر من 400 مليون دولار في السوق.

نزيف العملات الرقمية البديلة:

انعكس هذا الاضطراب بشكل أعمق على العملات الرقمية البديلة، حيث زادت هيمنة البيتكوين إلى 55.7%.

وسجلت عملات الايثيريوم وعملة بينانس وترون والريبل تراجع بين 1% و3.5%، بينما سجلت عملة سولانا ودوجكوين وأفالانش وشيبا إينو تراجعات أكبر وصلت إلى 5.3%.

وشملت التراجعات الأبرز عملات مثل TIA التي انخفضت بنسبة 14%، وAPT وMEW وKAS وAR وGALA التي فقدت كل منها حوالي 10% من قيمتها.

في المجمل، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 2.3 تريليون دولار.

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