حدث بلوكشين لايف (دبي 2024) يحقق رقم قياسي جديد من حيث عدد الزوار: التفاصيل

مثلما سبق وأشرنا في وقت سابق بأن فريق بيتكوين العرب سيكون حاضر في حدث بلوكشين لايف بتاريخ 22 و 23 أكتوبر بمدينة دبي.

الحدث وكما هو متوقع يمثل قبلة للمهتمين بسوق الكريبتو وخبراء الصناعة على حد سواء.

افتتح الحدث على الساعة 8 صباحا بشكل محتشم لغاية الساعة 10 وما بعدها حيث كانت هناك الطوابير أمام مكاتب طباعة شارات الدخول.

القائمون على الحدث واعون وتحس بأن كل حدث يتطور ويتعلمو من الاخطاء الماضية حيث تم توفير مكان للميديا وإمكانية عقد لقاءات وحوارات في جو هادئ مع التجهيزات المناسبة، كما توفير قاعة صلاة وتم توفير عدة اماكن لتوزيع القهوة والشاي.

الحدث بلوكشين لايف ومثلما جرت عليه العادة يحضره الالاف من المهتمين والعارضين على حد سواء.

الحدث لهذا العام استقطب 12119 زائر وهو رقم قياسي بحسب ما أقر به القائمون على تنظيم الحدث.

الشركات العارضة كانت متنوعة ما بين صغيرة متوسطة وكبيرة على غرار شركة kucoin وbitget وgate …

حضر الحدث العديد من الأسماء المعروفة في صناعة الكريبتو مثل:

جاستن صن مؤسس ترون

باولو أردوينو المدير التنفيذي لشركة التيثر

باسكال غوتييه المدير التنفيذي لشركة ليدغر

الانطباع بشكل عام حول الحدث إيجابي وخاصة أن الحدث تزامن مع ارتفاع سعر البيتكوين والعملات الرقمية البديلة.

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