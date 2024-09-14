قائمة أفضل 10 مشاريع تمويل لامركزي DeFi من حيث نشاط التطوير: تعرف عليها

وفقا لمنصة تحليل معاملات العملات المشفرة “Santiment”، تم تحديد أفضل 10 مشاريع تمويل لامركزي (DeFi) بناء على نشاط التطوير الشهري.

تصدر مشروع “Synthetix Network” القائمة بمؤشر تطوير بلغ 266.57.

وقد شهدت العملة الرقمية الخاصة بالشبكة (SNX) ارتفاع بنحو 5% على مدار الشهر الماضي، وتتداول حاليا عند حوالي 1.40 دولار (وفقا لبيانات CoinGecko).

ومع ذلك، لا يزال السعر بعيدا عن أعلى مستوى سنوي له عند 5.10 دولار والذي تم تسجيله في مارس، وعن أعلى مستوى تاريخي بأكثر من 27 دولار في فبراير 2021.

في المرتبة الثانية جاء مشروع dydx وعملته الرقمية (DYDX)، بمؤشر تطوير بلغ 170.93.

وعلى عكس SNX، شهدت DYDX انخفاض ملحوظ في السعر، حيث تراجعت بنسبة 15% خلال الشهر الماضي لتصل إلى أقل من 1 دولار.

يُذكر أن SNX وDYDX تصدرا أيضا الترتيب في تقييم سابق.

سجل كل من مشروع “Lido DAO Token” (LDO) و”Injective” (INJ) تقدم ملحوظ حيث احتلا المركزين الثالث والرابع على التوالي.

في المقابل، فقد مشروع “Osmosis”وعملته الرقمية (OSMO) مكانته وتراجع ليحتل المرتبة الخامسة.

من بين مشاريع التمويل اللامركزي DeFi الأخرى التي جاءت ضمن القائمة:

Uniswap (UNI) و FOX Token (FOX) وCentrifuge (CFG) وMaker (MKR)، وOrigin DeFi Governance (OGV).

منهجية البحث:

أوضحت “Santiment” أن لوحة معلومات نشاط التطوير تستند إلى عدد أحداث تطوير البرمجيات التي يتم تنفيذها على مختلف شبكات البلوكشين والتطبيقات اللامركزية المرتبطة بها.

أكد الفريق على أن هذه الأحداث يتم تصفيتها بعناية لتكون تمثيل للتقدم الفعلي في البرمجة، حيث تُستبعد الإجراءات ذات القيمة المنخفضة.

وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين والمتابعين الحصول على صورة أوضح حول الأنظمة البيئية الأكثر نشاط في سوق العملات المشفرة.

وأضاف الفريق أن حجم مجتمع المطورين والمساهمين النشطين في النظام البيئي لكل مشروع يلعب دور حاسم في تقييم مدى صحة المشروع ونشاطه.

ويتم قياس ذلك من خلال مراقبة الأنشطة البرمجية على منصة “GitHub”.

فكلما ازداد نشاط التطوير في المشروع، زادت احتمالات نمو المنتج واعتماده على نطاق واسع من قبل المستخدمين.

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