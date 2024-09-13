هل سيؤثر انتهاء صلاحية خيارات البيتكوين على معنويات السوق اليوم؟

اليوم 13 سبتمبر، ستنتهي صلاحية حوالي 23,000 عقد خيار بيتكوين بقيمة اسمية تبلغ 1.34 مليار دولار، مما قد يؤثر على معنويات السوق.

يعد هذا الحدث أكبر من حدث انتهاء صلاحية عقود الأسبوع السابق، ما يزيد من احتمال تأثيره على السوق.

تشير بيانات “Deribit” إلى أن هناك اهتمام كبير بالعقود عند أسعار إضراب 70,000 و75,000 دولار، حيث تبلغ قيمة العقود المفتوحة 627 مليون دولار و638 مليون دولار على التوالي.

كما يوجد اهتمام ملحوظ بعقود تصل إلى 90,000 و100,000 دولار، مما يدل على توقعات متفائلة لدى بعض المتداولين.

هذا ولم تؤثر البيانات الاقتصادية الرئيسية مثل مؤشر أسعار المستهلك والمناظرة الرئاسية الأمريكية بشكل كبير على السوق.

ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في الأسبوع القادم، حيث تشير التوقعات إلى احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 87%.

بالإضافة إلى خيارات البيتكوين، ستنتهي صلاحية 126,700 عقد خيار ايثيريوم بقيمة 299 مليون دولار، وهي مشابهة لانتهاء صلاحية الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى يبقى مؤشر الخوف والجشع في منطقة الخوف عند 32، ما يشير إلى استمرار ضعف معنويات السوق.

كما بقيت القيمة السوقية الإجمالية مستقرة عند 2.13 تريليون دولار، في حين ظلت البيتكوين والإيثريوم تتداولان في نطاقات ضيقة، دون تحقيق تقدم كبير.

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