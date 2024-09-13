مؤسس ترون ينتقد العملة الرقمية الجديدة “cbBTC” التابعة لمنصة كوين بيس: التفاصيل هنا

يوم أمس 12 سبتمبر، شن “جاستن صن” هجوم حاد على كوين بيس عبر منشور على منصة X (تويتر سابقا)، حيث وصف إطلاق عملة cbBTC من قبل كوين بيس بأنه يوم مظلم لعملة البيتكوين.

وأشار “صن” إلى أن cbBTC تفتقر إلى إثبات الاحتياطي ولا تخضع لأي عمليات تدقيق مستقلة، مما يسمح لكوين بيس بتجميد أصول المستخدمين في أي وقت.

وأضاف قائلا:

في النهاية، الأمر يعتمد على الثقة فقط، إذ يمكن للحكومة الأمريكية أن تصادر جميع عملات بيتكوين الخاصة بك بناء على طلبها.

واختتم تصريحه بجملة لاذعة مفادها:

يمكن تمثيل هذه العملة الرقمية cbBTC وشركة كوين بيس بمثابة البنك المركزي الحكومي وعملته النقدية التقليدية

أطلقت كوين بيس عملتها cbBTC على شبكة الايثيريوم وعلى شبكتها الخاصة من الطبقة الثانية Base وهو ما سبق وتطرقنا له في منصة بيتكوين العرب.

أوضح “صن”، الذي صرح بأنه صديق للعديد من مؤسسي بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، أن دمج cbBTC في أنظمة DeFi يشكل مخاطر أمنية كبيرة.

وأضاف:

لا يوجد شيء أكثر غرابة من محاولة دمج البنوك المركزية مع البيتكوين. هذا اليوم بالتأكيد لم يكن في مخيلة ساتوشي ناكاموتو عند إنشاء البيتكوين.

الأن ولوضع القارئ في الصورة سبق وأن ارتبط إسم “جاستن صن” مؤسس ترون بشركة BitGlobal التي أصبحت شريكة في حفظ WBTC مع شركة BitGo وهو ما أثار حفيظة المستخدمين حيث لم يتم استشاراتهم عبر DAO.

منصة “BitGlobal”، المعروفة سابقا باسم “Bithumb Global”، لها صلات واضحة بـ “جاستن صن”، كما يتضح من الهياكل المؤسساتية المشتركة.

ومثلما أخبرنا رغم أن “WBTC” تعمل تحت بنية حوكمة لامركزية، لم يتم استشارة DAO الكبير المسؤول عنها بشأن التغيير في الحراسة والتخزين.

بموجب هيكل الحراسة الجديد، تشترك كل من BitGlobal و BitGo في إدارة المفاتيح الخاصة بـ WBTC.

يواجه “صن” انتقادات حول منتج البيتكوين المغلف المنافس على شبكة Tron، والذي يفتقر بدوره إلى الشفافية حول تخزين العملات وأمانها.

هذا النقص في الشفافية يثير القلق بين مجتمعات الكريبتو والتمويل اللامركزي (DeFi) التي تعتمد بشكل كبير على WBTC.

حاليا، هناك حوالي 152,958 بيتكوين مغلفة على الايثيريوم، وفقا للسجلات، وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 8.8 مليار دولار، وهو انخفاض بنسبة 44٪ عن ذروتها المسجلة في نوفمبر 2021.

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