معدل تجزئة البيتكوين يسجل أعلى مستوى تاريخي رغم تراجع الأسعار

في حين أن سعر البيتكوين قد لا يبدو مثير للاهتمام هذا الشهر، فإن معدل تجزئة الشبكة الإجمالي قد سجل مستويات قياسية جديدة.

يعكس هذا التباين بين الأمان والسعر استمرار ثقة شركات تعدين البيتكوين في إضافة المزيد من أجهزة التعدين، على الرغم من ظروف السوق غير المستقرة.

استمرار ارتفاع معدل تجزئة البيتكوين:

وفقا لتقرير من شركة التحليلات “Glassnode”، شهدت إيرادات تعدين البيتكوين تراجع ملحوظ منذ أن سجلت العملة أعلى مستوياتها في مارس الماضي.

يعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع سعر البيتكوين وتأثير حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين إلى النصف الذي أدى إلى تقليص المكافآت الممنوحة لتعدين الكتل الجديدة.

كما ساهم الانخفاض الحاد في إيرادات رسوم معاملات البيتكوين في تقليل أرباح المعدّنين.

ورغم هذه التحديات، بلغ معدل تجزئة البيتكوين مستوى جديد عند 693 إكساهاش في الثانية (EH/s) يوم الأحد، ما زاد من حدة المنافسة في بيئة منخفضة الإيرادات.

وذكرت “Glassnode”:

في الوقت الحالي، يبلغ متوسط وحدات التجزئة المطلوبة لتعدين كتلة واحدة حوالي 338,000 إكساهاش.

في ظل هذه الظروف، كان من المتوقع أن تتجه شركات تعدين البيتكوين إلى بيع عملاتها لتغطية التكاليف.

إلا أن البيانات تشير إلى أن العديد من هذه الشركات تعتمد استراتيجية الاحتفاظ على المدى الطويل بدلا من البيع.

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