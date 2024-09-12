بنك “Nubank” البرازيلي يوقف تداول عملته المشفرة

أعلن بنك “Nubank”، الرائد في مجال التكنولوجيا المالية، عن إيقاف تداول عملته المشفرة “Nucoin”، في خطوة أثارت التساؤلات حول مدى الاستقرار المالي للبنك.

تغيير سياسة Nubank:

في بيان نُشر عبر مدونة البنك بتاريخ 10 سبتمبر، أفاد “Nubank” بأنه اعتبار من الآن، لم يعد بإمكان المستخدمين شراء أو بيع Nucoin عبر التطبيق.

وقد تم إطلاق هذه العملة في أواخر عام 2022 على بلوكشين “Polygon” كجزء من برنامج مكافآت يهدف إلى توفير مزايا متعددة للعملاء.

وفقا للتحديث الجديد، سيقتصر استخدام “Nucoin” الآن على كونه أصل يمكن استخدامه للحصول على فوائد ومكافآت داخل النظام البيئي للبنك، مثل الخصومات في متجر “Nubank Shopping” وبعض الامتيازات في تجارب مختلفة ينظمها البنك.

أوضح البنك في بيانه:

لقد قررنا تعليق التداول لتجنب تقلبات محتملة في قيمة Nucoins داخل السوق.

وأضاف “Nubank” أنه سيظل بإمكان العملاء استبدال “Nucoin” مقابل عملات مشفرة أخرى مثل البيتكوين أو الدولار الرقمي (USDC) حتى 9 ديسمبر 2024.

كما سيجري البنك عمليات سحب بجوائز تصل إلى مليون ريال برازيلي للأفراد الذين يختارون استرداد عملاتهم.

ورغم أن الأسباب الدقيقة وراء هذا القرار لا تزال غير واضحة، إلا أن هذه الخطوة تأتي في وقت يخضع فيه البنك لتدقيق بشأن سلامته المالية، وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع القروض المتعثرة وجودة الأصول.

وفقا لتقرير “بلومبرغ”، على الرغم من ارتفاع أسهم “Nubank” بأكثر من 60٪ هذا العام، أبدى بعض المحللين تحفظات، مشيرين إلى أن السهم قد يكون “مبالغ في قيمته”.

التقرير يشير إلى أن نسبة القروض المتعثرة لدى Nubank، التي تجاوزت مدة تأخرها عن السداد 90 يوم، قد ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 7٪ في الربع الثاني من العام، مقارنة بمتوسط الصناعة الذي بلغ 5.5٪.

وفي الوقت نفسه، قام البنك بتخفيض مخصصات الديون المعدومة من 831 مليون دولار إلى 760 مليون دولار.

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