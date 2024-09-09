زعيمة المعارضة الفنزويلية تقترح احتياطي من البيتكوين و”مادورو” يسعى لإعادة مسار الكريبتو

اقترحت “ماريا كورينا ماتشادو”، زعيمة المعارضة الفنزويلية، التي تنافس على نتائج الانتخابات الأخيرة التي أعلنت فوز الرئيس “نيكولاس مادورو”، تأسيس احتياطي يعتمد على البيتكوين.

في مقابلة حديثة مع “أليكس جلادشتاين”، مدير العلاقات العامة في مؤسسة حقوق الإنسان، تناولت “ماتشادو” التحديات الاقتصادية التي واجهتها فنزويلا، مشيرة إلى الأزمات الناجمة عن التضخم المفرط والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية، التي فقدت 14 صفر من قيمتها.

وأكدت “ماتشادو” أن البيتكوين مثل شريان حياة للعديد من الفنزويليين، حيث ساعدهم على حماية ثرواتهم وتحويلها والهروب بها من البلاد.

وصرحت قائلة:

“نرى البيتكوين جزء من احتياطياتنا الوطنية لإعادة بناء ما تم نهبه من قبل الدكتاتورية. كانت فنزويلا تمتلك احتياطي مالي كبير حول العالم قبل نهب احتياطياتها الذهبية، سنسعى لاستعادتها مع دمج البيتكوين كعنصر رئيسي.

من جانبه، أشار الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” إلى احتمالية استعادة دور العملات المشفرة في البلاد.

ففي اجتماع مع ممثلين من القطاع المصرفي، تحدث “مادورو” عن أهمية إعادة النظر في استخدام العملات المشفرة، لا سيما بعد الإجراءات السابقة التي أثرت على منصات التداول ومبادرات التعدين.

وأوضح “مادورو” أن العالم يتجه نحو نموذج متعدد العملات يشمل الدولار واليوان والروبل والروبية، إلى جانب العملات المشفرة.

وأشار بقوله:

دعونا نتحدث عن عالم العملات المشفرة. لقد بدأنا هذا المسار، وعلينا العودة إليه بعد أن دمره قطاع الطرق واللصوص، لكننا سنستعيده.

ورغم تصريحاته، لم يذكر “مادورو” العملة المشفرة الوطنية البترو، والتي ورد أنه قد يتم تصفيتها في يناير المقبل.

في تقريرها الأخير، كشفت مجموعة العمل المالي لأمريكا اللاتينية (GAFILAT) أن تبني البيتكوين في السلفادور لم يكن له تأثير كبير على الاقتصاد أو على حجم المعاملات المالية.

على الرغم من إعلان السلفادور البيتكوين كعملة قانونية في عام 2021، أشار التقرير إلى أن استخدامه كان محدود.

وأوضح التقرير أن حوالي 6.6 مليون دولار فقط دخلت إلى النظام المالي من خلال معاملات مرتبطة بالبيتكوين، وهو ما يمثل أقل من 0.1٪ من إجمالي الأصول المدارة من قبل البنوك في البلاد.

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