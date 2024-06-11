شركة “Crypto.com” تحصل على موافقة البنك المركزي الأيرلندي كمقدم خدمة الأصول الافتراضية

حصلت شركة “Crypto.com” على موافقة من البنك المركزي الأيرلندي للعمل كمقدم خدمة الأصول الافتراضية (VASP)، مما سيمكنها من توسيع نطاق خدماتها في السوق الأيرلندية.

ستتيح هذه الموافقة لشركة “Crypto.com” تقديم خدمات تداول العملات المشفرة والمحافظ الرقمية بشكل أوسع في أيرلندا.

توسع عمليات شركة “Crypto.com” نحو أيرلندا:

منح ترخيص “VASP” يعكس التزام “Crypto.com” بالامتثال لمعايير الأمان والتنظيم الصارمة، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

يعتبر الامتثال لهذه الإجراءات أمر ضروري، نظرا لأن العملات المشفرة تُستخدم أحيانا لتجاوز القوانين والعقوبات.

بخدمة قاعدة عملاء عالمية تزيد عن 100 مليون مستخدم، تهدف “Crypto.com” إلى تعزيز حضورها في أيرلندا وتقديم خدماتها المالية المتقدمة إلى المزيد من المستهلكين.

قال “إريك أنزياني”، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في Crypto.com:

هذه الموافقة من البنك المركزي الأيرلندي تعد دليلا على التزامنا بالامتثال والابتكار المسؤول. نحن متحمسون لتوسيع عروضنا في أيرلندا، مما يمنح المستهلكين فرصة للتفاعل مع منتجاتنا الشاملة في مجال العملات المشفرة.

تجاوز 100 مليون مستخدم عالميا:

منذ تأسيسها في عام 2016، نجحت شركة “Crypto.com” في تجاوز 100 مليون مستخدم على مستوى العالم، وذلك بفضل استراتيجياتها التسويقية الفعالة والشراكات مع شخصيات وأماكن وأحداث بارزة.

تشمل هذه الجهود البارزة استضافة تصفيات NBA وNHL في Crypto.com Arena ورعاية سباق Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix.

كما أطلقت الشركة حملة إعلانية تحت عنوان “INEVITABLE” ضمن إطار حملة “Fortune Favors the Brave”.

بهذا التوسع، تسعى “Crypto.com” إلى تقديم خدمات مالية مبتكرة ومتقدمة إلى جمهور أوسع، وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة العملات المشفرة العالمية.

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