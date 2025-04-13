شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الأحد 13-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء أمينالأحد، 13 أبريل 2025 03:00 ص
ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الأحد 13-4-2025 .
ويحرص ”الخليج 365” على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.
وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 51.61 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:
51.34 جنيه للشراء.
51.44 جنيه للبيع.
51.62 جنيه للشراء.
51.72 جنيه للبيع
51.46 جنيه للشراء
51.56 جنيه للبيع
51.64 جنيه للشراء.
51.74 جنيه للبيع.
51.62 جنيه للشراء
51.72 جنيه للبيع.
51.48 جنيه للشراء
51.58 جنيه للبيع
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