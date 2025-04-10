شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 10-4-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 10 أبريل 2025 ،ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطرى، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

14.15جنيه للشراء.

14.2جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.21جنيه للشراء.

14.20جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.21جنيه للشراء.

14.18جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.21جنيه للشراء.

14.19جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

13.10جنيه للشراء.

14.18جنيه للبيع.



