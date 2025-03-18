شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم صناعة الألومنيوم باستخدام الطاقة النظيفة فى مصر فى مضاعفة الصادرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

تواصل شركة مصر للألومنيوم ، تعزيز جهودها لتحقيق الاستدامة البيئية في صناعة الألومنيوم من خلال تعاونها مع شركة سكاتك النرويجية ؛لبناء محطة للطاقة الشمسية، والتي ستزود المصنع بالطاقة النظيفة.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتحقيق نقلة نوعية في استخدام الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الحد من انبعاثات الكربون وحماية البيئة.

ويعد استخدام الطاقة النظيفة في صناعة الألومنيوم خطوة هامة نحو تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، فضلاً عن تقليل الأثر البيئي الناتج عن العمليات الصناعية.

هذه المبادرة تسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة شركة مصر للألومنيوم على زيادة صادراتها من خلال توفير منتج يتمتع بمعايير بيئية عالية، ما يعزز من القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.



والسعى للوصول بالصادرات تدريجيا لمليار دولار خلال 3 سنوات .



وتعتبر هذه الشراكة مع شركة سكاتك النرويجية علامة فارقة في تاريخ صناعة الألومنيوم بمصر، حيث تشهد الأسواق الدولية طلبًا متزايدًا على المنتجات الصناعية التي تستخدم الطاقة النظيفة في تصنيعها، ما يسهم في تعزيز سمعة الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

كما يساهم المشروع في توفير الطاقة اللازمة للمصنع بشكل مستدام، نحو 500 ميجا في مرحلته الأولي ما يعزز القدرة الإنتاجية ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. ومع هذه الخطوات، تؤكد مصر على التزامها بتوسيع قاعدة صادراتها الصناعية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وكان الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية تيرى بيلسكوج، اعلن إن الشركة تخطط لتوسيع محفظتها من المشروعات فى قطاع الطاقة المتجددة المصرى الواعد، حيث تعمل على إطلاق 5 مشروعات جديدة فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن استثمارات الشركة في مصر تصل إلى 5 مليارات دولار.

