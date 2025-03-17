مؤشر سوق الأسهم السعودية يُغلق مرتفعًا عند مستوى 11883.04 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم، مرتفعًا 29.26 نقطة ليقفل عند مستوى 11883.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 230 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 490 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 142 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إنتاج، ورتال، أسترا الصناعية، والخريف، وأسمنت الرياض الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نقي، والدرع العربي، والتعمير، والمنجم، ودلة الصحية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.18% و 4.33% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، والأهلي، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 240.58 نقطة ليقفل عند مستوى 31034.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم تقاسمتها 5195 صفقة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط