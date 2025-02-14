شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار فى أسعار الذهب العالمى ليتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع مع ارتفاع الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب استقرارًا، اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية سابعة على التوالي مع ارتفاع الطلب، في ظل تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية بسبب خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية.

وسجلت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية 2929.05 دولار للأوقية، بعدما بلغت ذروة قياسية عند 2942.70 دولار يوم الثلاثاء الماضي.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 2957.40 دولار.



وكانت بيانات مؤشر أسعار المنتجين قد قدمت أمس المزيد من الأدلة على أن التضخم يتسارع مرة أخرى، وعززت وجهات النظر القائلة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض معدلات الفائدة قبل النصف الثاني من العام الجاري.

ويُنظَر إلى السبائك تقليديًا على أنها ملاذ آمن ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن جاذبية هذا الأصل غير المُدِّر للفائدة تتضاءل مع ارتفاع معدلات الفائدة.

وأدى ارتفاع أسعار الذهب العالمية، التي بلغت مستويات قياسية، إلى تثبيط مبيعات المجوهرات خلال موسم الزفاف في الهند، في حين لجأ التجار في الصين إلى تقديم خصومات لجذب المشترين.

وفيما يتعلق بالمعادن النفسية الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 32.50 دولار للأوقية، وزادت أسعار البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 997.65 دولار للأوقية، كما تقدمت أسعار البلاديوم بنسبة 0.6% لتصل إلى 999.77 دولار للأوقية، كما أنه من المقرر أن تسجل المعادن الثلاثة مكاسب أسبوعية.