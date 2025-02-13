شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سكن للتطوير بقيمة 16.6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سكن للتطوير والتنمية والقرى السياحية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 3.4 مليون سهم بقيمة 16.6 مليون جنيه، وصفقة على الشركة الهندسية للمنتجات الخرسانية (تكنوكريت) بحجم تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 6.9 مليون جنيه، وصفقتين على شركة لونج كوست جروب بحجم تداول 151.2 ألف سهم بقيمة 6 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 7 ملايين سهم بقيمة 37.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 43 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 18 جنيه ليغلق عند مستوى 2.207 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.7 مليار ورقة مالية بقيمة 47.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.5 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 99.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.33%، والعرب على 0.33%، واستحوذت المؤسسات على 48.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 44.7 مليار جنيه، 11.9 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 8.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 44.7 مليار جنيه، 34.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 29997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 37203 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13195 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 8402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 11504 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 10106 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة.